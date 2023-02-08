Звезда сериала "СашаТаня" сообщила, что стала мамой во второй раз (видео)

Алина Ланина. Фото: instagram.com/alilanina

Звезда сериала "СашаТаня" Алина Ланина стала мамой во второй раз. 33-летняя актриса сообщила своим фанатам в соцсети, что родила долгожданную дочь, передает NUR.KZ.

Прошлой осенью Алина Ланина сообщила о своей беременности, правда, тогда не все поверили в это. В Instagram актрисы появилось трогательное видео.

"Будто знаю ее всю жизнь, а в глаза заглянула впервые… 24 января", - написала она, добавив хештеги "беременность", "чудо", "дочь".

"Алиночка, поздравляю! Счастья, здоровья!", "И вы столько времени молчали?", "Только сегодня думала, что-то долго Алина беременная ходит, наверное, только к месяцу нам покажет", "У красивой мамы должно быть не менее красивое продолжение", "А я все жду и жду, ну когда же, оказывается, уже две недели назад", "Я догадывалась, что роды уже наступили", - оставили свои комментарии фанаты и звездные коллеги актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008601-zvezda-seriala-sashatanya-soobschila-chto-stala-mamoy-vo-vtoroy-raz-video/