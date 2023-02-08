"Я разучился замечать, ценить, помнить мелочи": Ернар Садирбаев сделал признание фанатам

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Казахстанский певец Ернар Садирбаев, который также известен как Amre, написал признание. Артист заявил, что перестал обращать внимание на мелочи из-за того, что занят претворением в жизнь профессиональных планов, передает NUR.KZ.

Ернар признался своим фанатам, что слишком увлекся работой.

"Словил себя на мысли, что я становлюсь жертвой своих результатов, каких-то целей, бесконечных проектов. И дело даже не в деньгах. В моей голове только планы и цели.

Я признаю себя и чувствую себя счастливым только тогда, когда добиваюсь определенных результатов в работе. За долгое время остался наедине с собой. И понимаю, что меня заносит. Я разучился замечать, ценить, помнить мелочи.

В голове только масштабы, которые тушат эти приятные мелочи. Я не запоминаю имена, лица, моменты, улицы, квартиры, номер в своем отеле, даже этаж, на котором живу.

Я в процессе, который якобы ведет меня вверх в профессиональной деятельности. Но жизнь - это сейчас", - написал свое признание Amre в сторис Instagram.

Сторис Ернара Садирбаева. Фото: instagram.com/amre_official

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008499-ya-razuchilsya-zamechat-tsenit-pomnit-melochi-ernar-sadirbaev-sdelal-priznanie-fanatam/