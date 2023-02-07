Единственная родная дочь Эминема выходит замуж (фото)

Хейли Джейд с женихом. Фото: instagram.com/hailiejade

Единственная родная дочь Эминема Хейли Джейд выходит замуж. Возлюбленный девушки сделал ей предложение руки и сердца, на которое та ответила согласием, передает NUR.KZ.

О состоявшейся помолвке Хейли рассказала в своем Instagram, показав кольцо и шампанское по такому случаю.

"Краткий обзор выходных. 4.2.2023. Я люблю тебя, Эван", - написала дочь Эминема.

Издание TMZ сообщило, что Хейли предположительно встречается со своим избранником Эваном Макклинтоком с 2016 года. При этом о собственной личной жизни девушка старалась не распространяться, несмотря на интерес публики ввиду ее звездного происхождения.

Рэпер Эминем часто упоминал дочь в своих песнях, давая понять, что очень любит ее. Сам он пока ее помолвку публично не прокомментировал.

Помимо Хейли, у рэпера есть две приемные дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008393-edinstvennaya-rodnaya-doch-eminema-vyhodit-zamuzh-foto/