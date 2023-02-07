Регина Тодоренко похвасталась, что посетила более 1100 отелей за последние годы

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко похвасталась, что за последние 13 лет посетила 1131 отель. Она заявила, что может стать "отельным сомелье", передает NUR.KZ.

"Недавно села и подсчитала примерное количество отелей, которые я посетила за последние 13 лет. Это было нелегко. Фотогалерея мне в помощь. И... барабанная дробь... 1131 отель насчитала я, а это только по обнаруженным фото. Мне кажется, я с легкостью могу стать отельным сомелье или "отельЕ", - написала Регина в своем Instagram.

"Регина, вам отдых к лицу, вы так расцвели, очень красивая", "Регина, ты просто красотка. Как ты смогла так быстро прийти в форму", "Цель - встретиться с тобою лично и увидеть твои горящие глаза в жизни, а не в "Инстаграме", и я это сделаю, я загорелась", "Какая вы шикарная, сильная, добрая, любящая", - прокомментировали ее пост и фото поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008304-regina-todorenko-pohvastalas-chto-posetila-bolee-1100-oteley-za-poslednie-gody/