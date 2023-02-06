"Как можно родить свою копию": Айжулдыз Адайбекова выложила детское фото с мамой

Айжулдыз Адайбекова с мамой. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова в день рождения своей мамы показала архивное фото из детства и призналась в любви к ней, передает NUR.KZ.

"Люблю тебя, мамочка, с днем рождения", - написала Айжулдыз на своей странице в Instagram.

На кадрах в карусели пользователи соцсети смогли увидеть архивное фото Жанар Айжановой в молодости, ее кадр с внуком, а также совместный снимок с Айжулдыз, сделанный во время поездки в Саудовскую Аравию.

Подписчики Айжулдыз отметили, как она похожа на свою мать.

"Просто копия! Поздравляю!", "Не побоюсь сказать легенда, потому что Жанар апай очень крутая и талантище", "Как можно родить свою копию 100%. С днем рождения маму", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008122-kak-mozhno-rodit-svoyu-kopiyu-ayzhuldyz-adaybekova-pokazala-detskoe-foto-s-mamoy/