"Удар был плотный": Данияр Алшинов рассказал, откуда у него взялся синяк под глазом (фото)

Данияр Алшинов. Фото: instagram.com/dalshino

Отечественный актер Данияр Алшинов показал фото, на котором запечатлен с синяком под глазом. Он также рассказал занимательную историю, как разыграл супругу, передает NUR.KZ.

Данияр Алшинов написал в Instagram, как подшутил над женой.

"Во дворе в шутку боролись с женой, она случайно попала мне в глаз локтем. Удар был плотный, но не болезненный. Жена спросила: "Надеюсь синяка не будет? Тем более, мы родителей на ужин позвали".

Я ее за язык не тянул, она сама мне дала идею. Ее косметикой я нарисовал себе синяк. Жена перепугалась и очень меня жалела. Даже сделала мне массаж пяток. Мне было весело и хорошо. И даже немного жаль ее в ответ", - отметил Данияр.

Актер также рассказал, как прошел ужин с родителями.

"Спрашивали, конечно, что с глазом, и я всем отвечал, что случайно ударился. Жена гордилась, что муж не стукач и накрывала на стол. Но неожиданно отец начал говорить, что скорее всего "сен таяқ жедің где-то на улице" ("получил от кого-то на улице" - прим. ред.)

И тут жена, защищая честь мужа, призналась, что синяк от нее, и я - нисколько не трус. Тут мне было приятно, но уже немного очково. Потому что я осознавал, что когда-нибудь необходимо будет признаться, что синяк ненастоящий", - поведал актер.

Правда раскрылась наутро.

"Утром следующего дня за завтраком я осознал, что жена смотрит на меня как-то особенно увлеченно. Так, как не смотрела ни на первом свидании, ни в день предложения руки и сердца, ни в день свадьбы.

Она смотрела на меня так, как будто бы я с утра смыл синяк и забыл нарисовать новый.

Пришлось сделать взгляд "кота в сапогах" и признаться в своем веселом пранке. Хорошо, что жена у меня с чувством юмора. PS: На фото настоящий синяк", - резюмировал Данияр.

"Настоящий уже после этой истории", "Боженька, хочу встретить мужа с таким же чувством юмора, как у вас", "Настоящий синяк, я так понимаю, получили за "слишком удачный" пранк?", "Хорошо, конечно, что жена у вас с чувством юмора, плохо, что с поставленным ударом", - пошутили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2007933-udar-byl-plotnyy-daniyar-alshinov-rasskazal-otkuda-u-nego-vzyalsya-sinyak-pod-glazom-foto/