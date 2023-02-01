"Человек, изменивший мою жизнь": Мадина Садвакасова посвятила трогательный пост мужу

Мадина Садвакасова с мужем. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова посвятила нежные строки мужу в день его рождения. Она отметила, что этот человек смог изменить ее жизнь за день, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова устроила романтический ужин своему супругу и написала трогательный пост ко дню его рождения на своей страничке в Instagram.

"Сегодня день рождения человека, изменившего мою жизнь за день. С днем рождения! Сколько тебе исполнилось? (В нашем доме говорится только о возрасте Ануара). Поздравляю!

9 лет назад ты сказал, что самым большим подарком на твой день рождения стала наша свадьба. Мы с Ануаром всегда рядом с тобой и готовы наполнить каждый миг твоей жизни счастьем. Главное, чтобы ты был жив-здоров.

Наше классное фото портят рога оленей. Мы на романтическом ужине на двоих в горах", - написала Мадина.

"Будьте счастливы", "Пусть ваша любовь будет вечной", "Как вы похожи", "Такая красивая пара", - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2007653-chelovek-izmenivshiy-moyu-zhizn-madina-sadvakasova-posvyatila-trogatelnyy-post-muzhu/