"Наступила на все грабли, на некоторые - трижды": Дана Есеева рассказала, как открыла бизнес на декретные деньги

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская блогерша, многодетная мать и успешная бизнесвумен Дана Есеева рассказала, как начинала свой путь предпринимателя, использовав декретные средства, передает NUR.KZ.

Историю открытия бизнеса Дана рассказала в Instagram.

"В 2009 году я получила декретные и начала продавать вещи на дому. В 2010 открыла первый бутик. Через год было уже пять магазинов (Астана, Жезказган, Караганда, Сатпаев). В 2014 году приобрела франшизу для Казахстана от итальянского бренда. Открываю магазин в самой дорогой точке в Алматы. В 2020 году запускаем производство в Казахстане. Получаем разрешение от европейского бренда на производство их коллекции.

Были ли трудности? Конечно. Было ли страшно? Еще бы. Но неуверенность и страх на 80% из-за незнания. Неправильно подписанные договора, проблемы с логистикой, путаница с акциями, недостача на кассах, текучка продавцов, неправильный расчет товара и так далее - все это было.

Я училась, но только когда уже сталкивалась с проблемой. Наступила на все грабли, на некоторые - трижды. В девальвацию и в пандемию не остановилась, потому что была уверена в своем деле и направлении", - написала блогерша.

Stories Даны Есеевой. Скрин: instagram.com/dana_yesseyeva

Она также дала совет начинающим предпринимателям.

"Это очень круто, когда есть амбиции, желание. Но скажу вам по своему опыту, лучше все знать заранее и минимизировать риски и потери. И это я не только про магазины одежды и швейный бизнес. А вообще про основы предпринимательства. Во-первых, важно понять, насколько тебе это нужно, твое ли это и что именно ты ждешь от себя. Далее - с чего начать, что важно знать на начальном этапе, как работать с продажами, что такое маркетинг, как рассчитать стоимость товара, с какой суммы начать бизнес, доходы, расходы и многое другое", - добавила Есеева.

Stories Даны Есеевой. Скрин: instagram.com/dana_yesseyeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2007429-nastupila-na-vse-grabli-na-nekotorye-trizhdy-dana-eseeva-rasskazala-kak-otkryla-biznes-na-dekretnye-dengi/