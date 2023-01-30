Нами Кулумбетова объяснила, почему после развода ей сложнее решиться на новые отношения

Нами Кулумбетова. Фото: instagram.com/nami_kulumbetova

Казахстанская блогерша Айман Кулумбетова призналась, что после развода сложнее решиться на новые серьезные отношения, и объяснила, по какой причине, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Нами в Instagram спросил ее, сложно ли решиться на серьезные отношения после развода.

"Сложнее не потому, что надо "решиться", а потому что я знаю, что хочу, и на меньшее "решаться соглашаться" желания нет", - ответила блогерша.

Нами Кулумбетова. Фото: instagram.com/nami_kulumbetova

Она также раскрыла, как следит за своей фигурой.

"Кушаю только тогда, когда испытываю физический голод. Перестаю есть сразу, как утолится физический голод (убрать эмоциональные приемы пищи и перестать есть просто потому, что вкусно). Заменить приятные эмоции от еды другими занятиями, приносящими радость. Убрать из жизни то, что вызывает негативные эмоции, которые компенсируются едой. Ну, и все остальное уже прилагается: дефицит калорий, интервалка и то, что подойдет именно вашему организму", - написала Айман.

Нами Кулумбетова. Фото: instagram.com/nami_kulumbetova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2007225-nami-kulumbetova-obyasnila-pochemu-posle-razvoda-ey-slozhnee-reshitsya-na-novye-otnosheniya/