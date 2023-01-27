Супермамасита рассказала, сколько денег тратит в магазинах и какую сумму выдает детям (видео)

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева рассказала, сколько денег тратит в магазинах и какую сумму выдает детям для прогулок на выходных, передает NUR.KZ.

О ценах в супермаркете Супермамасита порассуждала в своем Instagram.

"Сейчас вообще непонятно, что будет, я вот иной раз захожу в супермаркет, я в шоке. У меня раньше чек был на 40-50 тысяч тенге. Сейчас у меня чек выходит минимум на 90-100 тысяч тенге, хотя я ничего такого не купила - три пакета. И нам хватает на неделю.

Сейчас все дорожает и дорожает. Например, Алиша в субботу и воскресенье встречается со своими друзьями, и она просит у меня деньги. Сейчас даже на пять тысяч тенге ребенок ничего не может сделать. И мне приходится давать ей 10 тысяч тенге - я считаю, это просто огромные деньги. И вот ты никогда не знаешь, что будет завтра", - высказалась Алия.

Она дала совет своим подписчикам.

"Пока есть молодость хоть какая-то, пока есть запал в душе, надо работать, надо обучаться, надо действовать, реализовываться. И неважно, женщина ты или мужчина. Сегодня с милым рай в шалаше, а завтра он нашел другую", - порассуждала блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2007091-supermamasita-rasskazala-skolko-deneg-tratit-v-magazinah-i-kakuyu-summu-vydaet-detyam-video/