"Есть только один путь все исправить": Айжулдыз Адайбекова написала мотивационный пост

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова написала мотивационный пост в соцсети. Она порамышляла на тем, что останавливает человека на пути к успеху, передает NUR.KZ.

Айжулдыз написала о пяти факторах, которые сдерживают человека на пути развития.

"Мысли. Много пустых мыслей заставляют человека волноваться и тратить энергию. Вина. Неправильно, когда ты сравниваешь себя с другими, занимаешься самопоеданием, ищещь в себе минусы. Сколько ты себя хвалишь, столько и будешь расти. Лень. Отсутствие дисциплины", - отметила Айжулдыз.

Она также назвала в числе сдерживающих факторов комплексы и поступки.

"Я толстая, плохая, у меня нет денег, я некрасивая. Есть только один путь все это исправить - принять себя. Если нет дождя, то нет и зеленой травы. Так и здесь - нет плюса, если нет принятия.

Поступки. 80 процентов всего зависит от них. Главный ключ решения - намерение, молитвы, сильный шаг", - заключила молодая актриса.

"Тут все верно сказано", "Вы самая лучшая, вы мой кумир", "Умная девушка", "Спасибо за мотивацию", - отреагировали подписчики на ее пост.

Ранее мы писали, что Айжулдыз Адайбекова отправилась в Мекку и столкнулась с трудностями в пути.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006983-est-tolko-odin-put-vse-ispravit-ayzhuldyz-adaybekova-napisala-motivatsionnyy-post/