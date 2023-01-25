Айжулдыз Адайбекова снова отправилась в Мекку и столкнулась с большими трудностями в пути

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова решила снова отправиться в Мекку. При этом в пути ей пришлось претерпеть серию трудностей, передает NUR.KZ.

Актриса рассказала в Instagram, с какими сложностями столкнулась при перелете в Саудовскую Аравию.

"Было так сложно добраться. Но главное - я здесь. Профукала рейс, потому что таксист перепутал терминал. Потеряла чемодан, там мои деньги вещи. Мой самолет еле как долетел. была турбулентность сильная, и хотели приземлиться в соседний город.

Каждый раз, когда я одна путешествую, улетаю в другую сторону, особенно когда сталкиваюсь с трудностями, возвращаюсь совсем другим человеком. Будто убеждаюсь, что весь мир - твой дом, на самом деле везде одинаковые люди, и везде можно решить любую задачу. Никто тебе не чужой", - порассуждала она.

Айжулдыз заявила, что в этот раз "решила окончательно себя улучшать".

"Сразу скажу: я не покрываюсь, я просто хочу быть ближе к себе, еще больше быть лучшей версией себя", - добавила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006650-ayzhuldyz-adaybekova-snova-otpravilas-v-mekku-i-stolknulas-s-bolshimi-trudnostyami-v-puti/