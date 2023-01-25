"Обожаю такое состояние": Асель Сагатова ответила на подозрения в употреблении алкоголя

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова высказалась о том, как она любит проводить время, и ответила на вопрос об употреблении алкоголя, передает NUR.KZ.

Некоторое время назад Асель показала, как веселится на вечеринке подруги.

"После чего пара подписчиц спросили меня в личке, употребляю ли я алкоголь, и высказали предположение, что я, видимо, сильно напилась в тот вечер. Спешу разочаровать - это было безалкогольное "опьянение". Обожаю такое состояние, когда на душе настолько комфортно, что ты можешь радоваться жизни и получать удовольствие/кайфовать от общения, музыки, красоты вокруг, и тебе не нужен для этого никакой допинг. Мы много смеялись в тот замечательный вечер. Милые девушки, жизнь прекрасна!

P.S.: а если бы и напилась, то никого бы это, кроме меня, не касалось, и было бы сугубо моим личным делом или проблемой", - заявила актриса.

При этом, по ее словам, в тот вечер ее с подругой даже остановили полицейские.

"Хотя моя подруга за рулем не совершила ни одного нарушения, просто с подозрением на то, что она в нетрезвом состоянии. Им тоже пришлось разочароваться. Ну вот, видимо, веселье стало чем-то противоестественным, а радость вызывает подозрение. Улыбайтесь чаще, хмурые люди когда-нибудь поймут, что это нормально!" - написала Асель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006742-obozhayu-takoe-sostoyanie-asel-sagatova-otvetila-na-podozreniya-v-upotreblenii-alkogolya/