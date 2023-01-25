"Эталон казахской женщины": Айгуль Мукей поделилась воспоминаниями о маме

Айгуль Мукей с дочерью. Фото: instagram.com/aigulmukei

Казахстанская телеведущая Айгуль Мукей поделилась своими воспоминаниями о маме, которую потеряла еще в юности. Она рассказала, что ее маме исполнилось бы в этом году 70 лет, передает NUR.KZ.

Айгуль Мукей разместила фото с детьми в Instagram, где они сидят за дастарханом и читают молитву, а после пьют чай с семью лепешками.

"Когда мама умерла, мне было всего 21. Я осталась одна, юная, с совсем другими взглядами на жизнь. Моя мама была хрупкой, веселой, всегда думала о благополучии нашей семьи, она осталась в моей памяти как настоящий эталон казахской женщины.

Она мечтала иметь много детей. Однако ей довелось подарить жизнь только мне. Если бы сейчас она была рядом, то видела бы, как растут ее трое внуков. Тяжело вздыхаю. Что еще остается? Покойся с миром, мамочка", - написала Айгуль на своей страничке.

Айгуль Мукей с детьми. Фото: instagram.com/aigulmukei

"Уверена, мама наблюдает за вами, оберегает и гордится вами", "Пусть ваши молитвы будут услышаны", "Пусть душа вашей мамы пребудет в раю", - оставили свои комментарии подписчики.

Айгуль Мукей с дочерью. Фото: instagram.com/aigulmukei

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006729-etalon-kazahskoy-zhenschiny-aygul-mukey-podelilas-vospominaniyami-o-mame/