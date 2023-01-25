"Засиделся в девках дядька": отметивший юбилей Нурлан Батыров удивил соцсети своим возрастом (видео)

Нурлан Батыров. Кадр видео: instagram.com/batyroff

Казахстанский актер и юморист Нурлан Батыров отметил свой юбилей и в честь этого выложил юмористический ролик. Поклонники блогера очень удивились, узнав его настоящий возраст, передает NUR.KZ.

"За 40 ничего страшного, оказывается, нет", - признался Батыров в своем Instagram.

На кадрах опубликованного видео он радуется торту с цифрой "четыре" и не позволяет добавить к ней ноль.

Видео взято со страницы Нурлана Батырова в Instagram.

Многие подписчики, посмотревшие видео, Батырова удивились его возрасту.

"40!? Я бы дала 30! Какие 40?! Вы уверены?", "Е-мое, ему уже 40. Засиделся в девках дядька", "С днем рождения вас. Как говорят, первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины", "Ору! С днем рождения мальчика Нурланчика, с четырехлетием!", "Уже большой мальчик", - посмеялись они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006666-zasidelsya-v-devkah-dyadka-otmetivshiy-yubiley-nurlan-batyrov-udivil-sotsseti-svoim-vozrastom-video/