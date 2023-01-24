"Просили сфотографироваться": Жанар Айжанова побывала в Мекке, надев казахский кимешек

Жанар Айжанова. Фото: instagram.com/zhanar_aizhanova

Казахстанская актриса и певица Жанар Айжанова опубликовала фотографии из Мекки. Для совершения паломничества по святым местам артистка облачилась в казахскую национальную одежду, передает NUR.KZ.

Жанар Айжанова отметила, что побывала в Мекке в прошлом году.

"Поверите ли мне, если скажу, что удивила арабов, надев казахский кимешек и чапан. И не то, чтобы удивила, они еще и просили сфотографироваться со мной, отмечая, что у меня такая красивая одежда. В общем, я была там хитом.

Наверное, не было человека, который бы не оглянулся мне вслед. Хочу отметить, что казахи всегда носили одежду, не противоречащую исламу. Это мы сами ее не ценим.

Мои серебряные браслеты и кольца тоже не остались без внимания. Какие же наши предки были мудрые", - отметила она.

Подисчики восхитились ее нарядом и прокомментировали публикацию.

"Как же вам идет, какая красота", "Она мне очень нравится", "Вот настоящая казахская одежда", "Пусть ваши молитвы будут услышаны", - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006526-prosili-sfotografirovatsya-zhanar-ayzhanova-pobyvala-v-mekke-nadev-kazahskiy-kimeshek/