"Идеальная пара": Балжан Бидаш растрогала фанатов теплыми кадрами с мужем (видео)

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Отечественная певица Балжан Бидаш растрогала своих подписчиков в соцсети романтическим видео с мужем - шоуменом, актером и продюсером Жаханом Утаргалиевым. Фанаты пожелали им поскорее стать счастливыми родителями, передает NUR.KZ.

Экс-солистка "КешYOU" разместила новое видео, снятое в горах, на своей страничке в Instagram.

"Умейте ценить то, что имеете. Зимнее видео. Берегите друг друга. Мой лучший, Жахан Утаргалиев", - написала Балжан.

Одним из первых на публикацию певицы отреагировал ее супруг. Он оставил три "красных сердечка" под видео.

"Какие вы милые, красивые", "Пусть Аллах поскорее вам даст ребеночка", "Таких как Балжан мало, молодец она", "Очень идут друг другу они", "Вы идеальная пара", "Люблю вас по-особенному, будьте счастливы", "Как бы не сглазить, пусть все у вас будет хорошо", - умилились кадрам растроганные подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006442-idealnaya-para-balzhan-bidash-rastrogala-fanatov-teplymi-kadrami-s-muzhem-video/