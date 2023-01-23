"Не хотела быть дизайнером": Аида Кауменова рассказала, как выбрала свою профессию

Аида Кауменова. Фото: instagram.com/aidakaumenova_official

Известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова рассказала, что в детстве вовсе не мечтала работать в индустрии моды. Определиться с выбором профессии ей помог отец, передает NUR.KZ.

Аида Кауменова поведала своим подписчикам в Instagram о том, как нужны мудрые советы родителей.

"Я вообще не хотела быть дизайнером. Я просто была девочкой, которая любила рисовать, и все. И когда я закончила школу, я даже не знала, куда пойду поступать", - начала она свой рассказ.

Она отметила, что любящий отец посоветовал ей стать модельером-конструктором одежды. Кауменова благодарна папе за то, что он помог ей найти свое предназначение.

"Хочу поблагодарить папу за такой вклад в мою жизнь. Иногда простые слова родителей могут поменять твою жизнь на 180 градусов. Потому что именно они знают своих детей и их потенциал.

А еще самые лучшие книги про искусство, акварельные краски и специальную бумагу привозил из командировок именно мой папа. Как-то он даже привез мне мольберт (купил у художника на Арбате)", - призналась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006418-ne-hotela-byt-dizaynerom-aida-kaumenova-rasskazala-kak-vybrala-svoyu-professiyu/