"Говорят, что я похож на агашку": Байзаков выложил фото своей семьи в день рождения

Алихан Байзаков. Фото: instagram.com/baizaakov

Алихан Байзаков, младший брат блогерши Айжан Байзаковой, отметил свое 23-летие. Он обратился к своим хейтерам и доброжелателям и поблагодарил их, а также выложил фото всей своей семьи, передает NUR.KZ.

"Мне сегодня 23. 19 января, ровно в 00:30, на этот свет меня родила моя мама – моя душа, моя королева. Что могу смело сказать: несмотря на юный возраст, я много чего прошел и увидел. Наверное, поэтому говорят, что я похож на агашку. Будем стараться выглядеть моложе!

Мои любимцы и хейтеры, вам тоже рахмет. Мы прошли немалый путь вместе. Где-то вы были свидетелями моей жизни, где-то нет. Но без ошибок не будет и результатов! А я хочу для себя полной жизни, хочу пробовать и рисковать", - написал Алихан в своем Instagram.

Блогер добавил, что у него на этот год большие планы и цели.

"Очень многое нужно сделать в этому году. Если захотите, мы разделим это вместе. Все, что я делаю, я делаю ради своей семьи и их комфорта, это главная цель каждого мужчины! Выражаю огромную благодарность своей семье, что вы есть у меня, что я попал именно в эту семью. Может, я и нечасто говорю это им в жизни, стесняюсь. Но я знаю: они всегда поддержат и будут рядом, что бы ни было", - резюмировал Байзаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006001-govoryat-chto-ya-pohozh-na-agashku-bayzakov-vylozhil-foto-svoey-semi-v-den-rozhdeniya/