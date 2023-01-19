Динара Сатжан окунулась в прорубь вместе с Каракат Абден (видео)

Динара Сатжан. Кадр видео: instagram.com/dinarasatzhan

Телеведущая Динара Сатжан окунулась в прорубь вместе с экс-кандидатом на пост президента Казахстана и показала видео процесса, передает NUR.KZ.

Момент купания в прорубь Динара выложила в своем Instagram.

На кадрах Каракат Абден неоднократно окунается в ледяную воду, а затем еще некоторое время ходит по снегу босиком. А телеведущая после первого погружения со смехом решила, что с нее достаточно.

"Каракат Абден - морж с 23-летним стажем. Мы запланировали интервью на сегодня и так совпало, что именно 18-го начинаются Крещенские купания. Правда, вечером и прорубь еще не освятили. Это мой первый опыт "моржевания" и мне, честно говоря, понравилось. Чего не сделаешь ради контента.

P.S.: Купаться в проруби нужно только в безопасных и санкционированных местах!" - написала Сатжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005893-dinara-satzhan-okunulas-v-prorub-vmeste-s-karakat-abden-video/