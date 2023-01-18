Переехавшая на Кипр Бибигуль Актан: Соскучилась по снегу, по зиме, по Шымбулаку и горным лыжам

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Казахстанская актриса Бибигуль Актан, переехавшая на Кипр, призналась фанатам, что соскучилась по зиме и алматинскому Шымбулаку, передает NUR.KZ.

В своем Instagram она поздравила подписчиков со всеми зимними праздниками.

"Зима в полном разгаре! Прошли все новогодние праздники! Поздравляю вас еще раз со старым Новым годом, православным и католическим Рождеством, Новым годом, Йолем и всеми праздниками, о которых я, возможно, не знаю. Хорошо ли вы провели праздники? И как после них восстанавливаетесь?

Я вот соскучилась по снегу, по зиме, по Шымбулаку и горным лыжам. Конькам и просто скрипу свежего снега и пару изо рта. А еще по центральному отоплению. Раньше, ни в Казахстане, ни в России никогда не ценила его! Всем добра дорогие, грейте друг друга зимой", - написала Бибигуль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005841-pereehavshaya-na-kipr-bibigul-aktan-soskuchilas-po-snegu-po-zime-po-shymbulaku-i-gornym-lyzham/