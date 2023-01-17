"Образцовая семья": видео Аши Матай и Армана Коныра с дочерьми очаровало Казнет

Аша Матай и Арман Коныр с дочерьми. Кадр из видео: instagram.com/asha_matai

Актриса, певица и телеведущая Аша Матай поделилась в соцсети теплым семейным видео. На кадрах она танцует с мужем и дочерьми на песчаном берегу моря в Таиланде, передает NUR.KZ.

"На берегу моря. Пусть у вас будет приподнятое настроение", - написала Аша в Instagram, где опубликовала семейное видео, снятое в Таиланде.

Подписчики умилились кадрам и оставили свои комментарии к видео.

"Прекрасные", "Как приятно видеть вас в длинном платье, на голове панамка, так все красиво, прикрыто", "Превосходное зрелище, никаких полуголых фотографий, в кругу семьи, замечательно просто", "Девочки такие милые, пусть ваша семья будет крепкой", "Что может порадовать наши глаза? Красивые, любящие друг друга муж и жена, счастливые дети", "Образцовая семья", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005679-obraztsovaya-semya-video-ashi-matay-i-armana-konyra-s-dochermi-ocharovalo-kaznet/