Живущая в Астане Майя Бекбаева: Алматинцы у нас надолго не приживаются, замерзают

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Телеведущая Майя Бекбаева, проживающая в Астане, высказалась о столичном климате и сложностях адаптации к нему жителей Алматы. По ее мнению, алматинцам сложно прижиться в более северном городе, передает NUR.KZ.

В Instagram один из подписчиков решил попросить совета у Майи по поводу переезда в Астану и поиска там работы.

"Хорошему человеку, профессионалу, место в столице всегда найдется. Только вот алматинцы у нас надолго не приживаются, как правило. Замерзают и отчаливают", - пошутила телеведущая.

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Ранее она высказалась о преимуществах существования в Казахстане двух таких разных мегаполисов.

"Это прекрасно, что в Казахстане есть две концептуально разные столицы. И нет никакого смысла их сравнивать, они прекрасны своими различиями, атмосферами, энергиями. Это здорово - из рабоче-драйвовой Астаны слетать в извечно расслабленную Алмату и вернуться обратно. Отлично перезагружает и заряжает", - написала Майя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005671-zhivuschaya-v-astane-mayya-bekbaeva-almatintsy-u-nas-nadolgo-ne-prizhivayutsya-zamerzayut/