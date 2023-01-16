"Наша с тобой команда взяла серебро": Агутин поздравил жену с 25-й годовщиной свадьбы

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: instagram.com/agutinleonid

Российский певец и композитор, музыкант и автор песен Леонид Агутин поздравил жену с серебряной свадьбой. Артист отметил, что благодарен Анжелике Варум за ее любовь, передает NUR.KZ.

Певец разместил фото с Анжеликой Варум в Instagram и написал трогательный пост.

"Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно.

А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе.

Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро.

Двигаемся к дальнейшим достижениям, в том мире уж какой есть", - обратился Агутин к жене (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Игорь Николаев, Наталья Подольская, Ольга Крутая и другие представители российского шоу-бизнеса поздравили пару со значимым событием. К ним присоединились и другие подписчики артиста.

"Любимые наши", "По сегодняшним временам, когда люди расходятся легко и безвозвратно, такие даты нужно переименовать в "золотые". Это большой труд, ответственность и редкость", "Так приятно, что есть такие крепкие пары", "Обожаю эту прекрасную пару. Любви вам на долгие годы", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005522-nasha-s-toboy-komanda-vzyala-serebro-agutin-pozdravil-zhenu-s-25-y-godovschinoy-svadby/