"Адекватный, уверенный в себе, любящий меня мужчина": Ольга Орлова рассказала о своем муже

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Певица Ольга Орлова, вокруг которой не утихают слухи из-за недоверия публики к факту ее беременности, высказалась о будущих возможных новых сплетнях и рассказала о своем муже, передает NUR.KZ.

В Instagram подписчики отметили, что после родов найдутся женщины, которые будут утверждать, что настоящей матерью ее малыша являются они.

"Отлично! Доказательства! Или увидимся в суде!" - предупредила Орлова.

Артистка также рассказала о своем супруге. Комментарий от нее поступил из-за вопроса, отпускает ли муж ее гулять с подругами.

"Мой муж - адекватный, самодостаточный, уверенный в себе, любящий меня мужчина. Он прекрасно понимает, что женат на адекватной, взрослой, любящей его женщине. Он с удовольствием проводит время с моими друзьями и прекрасно знает, что они у меня замечательные", - написала Ольга.

Stories Ольги Орловой. Скрины: instagram.com/olgaorlova1311

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005516-adekvatnyy-uverennyy-v-sebe-lyubyaschiy-menya-muzhchina-olga-orlova-rasskazala-o-svoem-muzhe/