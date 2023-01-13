"Это совсем личное": целующийся с женой на фото Шокан Маратулы возмутил фанатов

Шокан Маратулы с женой. Фото: instagram.com/shokan_maratuly

Казахстанский певец Шокан Маратулы отправился в Таиланд, откуда выложил романтичное фото со своей супругой. Некоторые подписчики осудили его за такое публичное выражение своих чувств, передает NUR.KZ.

"Одна жизнь - одна любовь", - написал экс-солист музыкальной группы «All Давай».

На опубликованном кадре он страстно целует жену на фоне моря, гор и зелени, а сидят они на скамейке, устроенной в виде круга.

Часть поклонников посчитала кадр излишне интимным для соцсети.

"Я думаю, это совсем личное, не стоит такое выкладывать на общее обозрение!", "Зачем такое для мусульманина", - возмутились некоторые пользователи соцсети.

"На своей личной странице каждый может выкладывать что хочет, на то она и личная страница", - ответил на это Шокан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005211-tseluyuschiysya-s-zhenoy-na-foto-shokan-maratuly-vozmutil-fanatov/