"Для нашей семьи вот прям идеально!": Айым Сейтметова показала свой таунхаус (видео)

Айым Сейтметова и Талгат Итаев. Кадр видео: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова провела рум-тур для своих подписчиков, показав свой коттедж изнутри. Девушка отметила, что для их семьи он идеален, передает NUR.KZ.

"Наш долгожданный house tour! Живем в нашем тауне мы уже полгода, мои наблюдения: Для нашей семьи вот прям идеально! Удобно, комфортно, у каждого свое укромное местечко (террасу будем делать в этом году ближе к летнему сезону)", - написала актриса в своем Instagram.

Как показала Айым на видео, их с Талгатом дом состоит из двух этажей, на которых расположены несколько спален, санузлов, большая кухня, гостиная и прихожая. Комнаты имеют несколько вариантов освещения, а ступеньки на лестнице между этажами - собственную подсветку. Вид из коттеджа, находящегося почти в горах, открывается из разных комнат на город и горы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005194-dlya-nashey-semi-vot-pryam-idealno-ayym-seytmetova-pokazala-svoy-taunhaus-video/