"Вот где сплошное безделье": Анфиса Чехова показала свой отдых в Мексике с мужчиной

Анфиса Чехова. Кадр видео: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова показала, как отдыхает в Мексике с неизвестным мужчиной. Подписчики признались, что завидуют ее безделью и беззаботности, передает NUR.KZ.

"Все, что нужно знать о моем отдыхе в Мексике. Счастье любит тишину? Нет. Счастье любит, когда его принимают так близко к сердцу, что нет времени и желания отвлекаться на демонстрацию его своим подписчикам", - похвасталась Анфиса, выложив кадры отпуска в своем Instagram.

На видео ее держит за руку неизвестный мужчина, а сама она гуляет у моря в купальнике и пляжной накидке.

Видео взято со страницы Анфисы Чеховой в Instagram.

"Женщина все время живет у моря", "Вот где сплошное безделье и беззаботность… завидую белой завистью", "Просто роскошная фигура. Единственная знаменитость, которая после похудения осталась женственной и сексуальной", "Как же приятно видеть вас красивой и по-женски счастливой", - прокомментировали фанаты Чеховой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004595-vot-gde-sploshnoe-bezdele-anfisa-chehova-pokazala-svoy-otdyh-v-meksike-s-muzhchinoy/