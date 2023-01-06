"Тем, кто никого из себя не строит": жена Тауекеля Мусилима о том, кому достаются лучшие мужчины

Тауекел Мусилим с женой Махаббат. Фото: instagram.com/mussilim

Супруга отечественного актера Тауекеля Мусилима, которого считают одним из самых красивых мужчин в казахстанском шоу-бизнесе, поразмышляла над тем, кому из девушек достаются лучшие парни, передает NUR.KZ.

Махаббат Мусилим устроила вечер откровений со своими подписчиками в Instagram.

"Как думаете, каким девушкам достаются лучшие мужчины?" - спросили Махаббат фанаты.

"Наверное, тем, кто никого из себя не строит, настоящим. Подобное притягивает подобное. По крайней мере, для меня так. Это зависит от того, что для вас "лучшие мужчины", - отметила супруга актера.

сторис Махаббат Мусилим. Скриншот: instagram.com/mahonti__

Одна из пользовательниц соцсети призналась, что встречается с обеспеченным мужчиной, но стыдится своего финансового положения.

"Для настоящего мужчины финансовое положение девушки, я думаю, неважно. А если для вашего мужчины важно, то зачем он вам? Будет постоянно упрекать вас в этом", - поделилась своим мнением Махаббат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004391-tem-kto-nikogo-iz-sebya-ne-stroit-zhena-tauekelya-musilima-o-tom-komu-dostayutsya-luchshie-muzhchiny/