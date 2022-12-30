Воспитывающая детей без мужа Алия Ануарбек озвучила планы на Новый год и на визу в США
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Казахстанская актриса, общаясь с подписчиками, озвучила, с кем и как собирается провести Новый год, а также рассказала, кому из членов семьи собирается делать визу в США, передает NUR.KZ.
Один из подписчиков спросил у актрисы в Instagram, с кем она будет встречать праздник.
"Для меня это семейный праздник, буду встречать со своими двумя принцессами. Днем сходим на балет "Щелкунчик", вкусно поужинаем", - ответила Алия.
Мама двух дочерей призналась, что загадала, чтобы следующий год был лучше.
Судя по всему, в будущем Алия планирует отправиться с обеими дочерьми в США.
"Визу я и Алиша получили пять лет назад на 10 лет. Особых трудностей раньше с этим не было. Сейчас хочу сделать визу Амели", - рассказала знаменитость.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003757-vospityvayuschaya-detey-bez-muzha-aliya-anuarbek-ozvuchila-plany-na-novyy-god-i-na-vizu-v-ssha/