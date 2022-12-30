"Спасибо тебе за эти годы": Нетребко трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: instagram.com/yusif_eyvazov_official

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко тепло поздравила мужа с годовщиной свадьбы и опубликовала свадебное фото. Фанаты и друзья пожелали звездной паре счастья, передает NUR.KZ.

"Семь лет назад. Полетели дальше! Люблю", - подписала Анна свадебное фото, которым поделилась в своем аккануте.

Подписчики не поскупились на теплые пожелания. В числе тех, кто оставил отзывы, были Валерия, Ирина Безрукова, Ольга Крутая и другие знаменитости.

"Поздравляю вас, дорогие. Всего самого доброго и светлого!", "Желаю, чтобы в ваших отношениях всегда царили любовь, понимание и гармония", "Счастья бесконечного", "Замечательная, красивая пара", "Какая у вас красивая свадьба была, это незабываемо!" - гласят комментарии.

Супруг Анны Нетребко - народный артист Азербайджана, драматический тенор Юсиф Эйвазов - тоже поздравил любимую.

"С годовщиной, моя любовь", - написал Юсиф на своей страничке в Instagram.

Под публикацией мужа Анна оставила комментарий.

"Спасибо тебе за все эти годы", - отметила певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003734-spasibo-tebe-za-eti-gody-netrebko-trogatelno-pozdravila-muzha-s-godovschinoy-svadby/