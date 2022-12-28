Глюкоза рассказала о бросившем ее возлюбленном и своей мести ему (видео)

Певица Глюкоза. Кадр видео: YouTube-канала "Вместе"

Российская певица Глюкоза рассказала о своем юношеском опыте отношений и первом ударе, когда нравившийся ей парень попросил больше его не беспокоить. Артистка также поведала, как произошла их встреча уже во взрослом возрасте, передает NUR.KZ.

О неудачном опыте отношений Наталья Ионова рассказала в шоу "вМесте".

"Я познакомилась на дискотеке с мальчиком. Он мне так понравился. Мы даже поцеловались. Ну, это такое вообще все еще было юношеское. Я съездила к нему в гости на день рождения брата. А потом мы болтали как-то по телефону по пять-шесть часов. И после этого я ему позвонила на следующий день, он сказал: "Ты знаешь, больше мне не звони". Я помню, это был такой для меня удар. Вот это, наверное, был такой первый отказ в жизни. Я была ошеломлена - как от меня отказались, меня отфутболили? Я, конечно, затаила обиду", - призналась она.

Когда певица стала уже знаменитой, они с тем парнем вновь случайно встретились.

"Я пришла на фотосессию для одного глянцевого журнала, и он оказался фотографом. И я сделала вид, что я его не узнала! Женщин нельзя обижать, у нас очень хорошая память. И после фотосессии он даже достал фотографию, которая была сделана на фотоаппарат, там я, он, брат. Как раз тот вечер, когда я у них была в гостях. "Ой, говорю, а я тебя не узнала", - продолжила певица.

Тем не менее, Глюкоза считает, что ей везет с мужчинами - звезда состоит в отношениях с любимым человеком уже 17 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003408-glyukoza-rasskazala-o-brosivshem-ee-vozlyublennom-i-svoey-mesti-emu-video/