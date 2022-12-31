Как украсили свои новогодние елки знаменитости

Семья Джигана. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Весь мир готовится встречать Новый год. Главным атрибутом этого праздника является елка. Предлагаем взглянуть, как же выглядят новогодние елки знаменитостей в преддверии 2023 года.

Актриса и продюсер Риз Уизерспун поделилась милым селфи у елки в Instagram. Она украсила невысокое дерево красными и серебряными украшениями.

У телеведущей Ольги Бузовой тоже дома стоит новогодняя елка. Дерево преимущественно украшено золотистыми, серебристыми и синими шарами. На снимке Бузова позирует вместе с питомцем.

Коллега Ольги по "Дому-2" Ксения Бородина поставила дизайнерскую елку, украшенную плюшевыми медведями разных размеров.

Кайли Дженнер выбрала очень большое дерево, верхушка которого достигает потолка двухэтажного дома. Зеленый "небоскреб" украшен кучей фонариков и новогодними игрушками.

Беременная актриса Хилари Суонк поделилась процессом украшения елки. Компанию знаменитости составили ее питомцы.

Актриса Линдси Лохан также опубликовала селфи с супругом Бадером Шаммасом на фоне белой елки.

Звездная пара Крисси Тейген и Джон Лендженд поделились семейным снимком у елки, которая украшена довольно просто, но в то же время изящно.

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, уже готова ко встрече Нового года. На зеленой красавице отлично смотрятся белые, серебристые и прозрачные игрушки, бусы, а дополняют всю композицию подарочные коробки в серебристой упаковке.

Популярная семья рэпера Джигана удивила подписчиков украшением дома и размером елки, высота которой составляет 4,5 метра. Праздничное дерево украшено большим количеством перьев и шаров.

Российская певица Елена Темникова для украшения новогоднего дерева выбрала искусственный снег и красно-белые леденцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003230-kak-ukrasili-svoi-novogodnie-elki-znamenitosti/