Арман Давлетяров рассказал о случае с Иосифом Кобзоном и высказался о плохой привычке (видео)

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров рассказал случай с участием Иосифа Кобзона и поделился, какие выводы для себя сделал в тот день, передает NUR.KZ.

Историю с участием Кобзона Давлетяров рассказал в Instagram.

"Как-то раз я пригласил на свой день рождения Иосифа Давыдовича Кобзона. Мероприятие было в 19.00. Я сказал ему место, где мы собираемся. Но в нашей тусовке молодежной в те времена было так: зовешь в 19.00, приходят в 20.00, за стол садишься в 21.00. Я приехал как хозяин в это заведение минут за 15 до 19.00.

Каково же было мое удивление, когда ровно в 19.00 я в дверях увидел Иосифа Давыдовича Кобзона с подарком. Вот тогда я был настолько удивлен и в то же время взял себе на заметку, насколько нужно быть четким и пунктуальным по отношению к людям вокруг тебя", - рассказал Арман Илюбаевич.

Он признался, что его раздражают постоянно опаздывающие люди.

"Терпеть не могу, тратить свое время на них. Я просто встаю и ухожу минут через 15 от назначенного времени. И как правило, кто регулярно этим грешат, много говорят ни о чем и на них нельзя положиться (бывают редкие исключения). Считаю это неуважением. Хочешь, чтобы тебя уважали - начни с малого, перестань опаздывать и заставлять других людей ждать", - посоветовал Давлетяров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003033-arman-davletyarov-rasskazal-o-sluchae-s-iosifom-kobzonom-i-vyskazalsya-o-plohoy-privychke-video/