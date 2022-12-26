"Дай Всевышний и мне так отдыхать": Мадлен похвасталась фигурой в бикини на Мальдивах

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева, устав от работы, решила устроить себе отдых на Мальдивах. Она выложила свой снимок в бикини и шапочке Санта-Клауса, отметив, что теперь и у нее есть новогоднее фото, передает NUR.KZ.

На кадре, опубликованном в Instagram, Мадлен позирует в бикини с растительным принтом и смотрит на свой завтрак, уложенный в корзинку, плавающую в бассейне.

"Теперь и у меня есть новогодняя фотография! С Наступающим!" - написала инстадива.

"Шикарная дама", "Дай Бог и нам такую жизнь", "Хочу быть Мадлен, а не вот это все", "Дай Всевышний и мне так отдыхать", "Санта мечты для мужчин", "Боже, какая красивая", "В 2023 году желаю, чтобы вы достигли всех своих целей", "Визуализируем, девочки", "Как вам идет красная помада", - отреагировали на фото подписчики Мадины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003025-day-vsevyshniy-i-mne-tak-otdyhat-madlen-pohvastalas-figuroy-v-bikini-na-maldivah/