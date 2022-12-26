"Встречать Новый год за рубежом - привычное дело": Супермамасита рассказала, куда улетает

Супермамасита с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева вместе с семьей решила отправиться за границу, где планирует встретить Новый год. Она похвасталась, что ее дети побывают на Мальдивах уже в шестой раз, передает NUR.KZ.

О планах на предстоящие праздники Алия Байтугаева поведала в Instagram.

"Интервью пацана, который в шестой раз летит на Мальдивы. Все в порядке вещей, ничего нового. Встречать Новый год за рубежом - привычное дело", - похвасталась блогерша, показывая одного из своих сыновей.

Мальчик заявил, что планирует на отдыхе пить газировку, есть картошку фри и мороженое, но при этом пообещал не шкодить.

"Девушка, которая будет есть апельсины. Зуб даю, она будет есть макароны", - высказалась Алия о дочери.

Инстамама призналась, что чувствует полное удовлетворение.

"Лишь бы дети отдохнули и действительно расслабились после тяжелой учебы. Встречать Новый год за бугром стало традицией, и я уже не могу встречать его дома. Чувствую, что мои дофаминовые рецепторы притупились, и мне нужны новые и новые эмоции. После Мальдив будет Корея и Япония, а затем Африка и другие страны. Я хочу жить по полной! А не вот это вот все", - заявила Супермамасита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003009-vstrechat-novyy-god-za-rubezhom-privychnoe-delo-supermamasita-rasskazala-kuda-uletaet/