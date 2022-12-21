"Самая красивая пара в мире": жена Газманова написала о муже и показала чувственные фото

Олег и Марина Газмановы. Фото: instagram.com/marinagazmanova

Супруга 71-летнего композитора, певца и поэта Олега Газманова рассказала, что муж является для нее примером для подражания. Она многому учится у него, считая его своим учителем, передает NUR.KZ.

Марина Газманова посвятила пост любимому мужу - певцу Олегу Газманову. Она также поделилась чувственными фото.

"Долго не могла себе признаться, что он является все же и для меня примером для подражания. Спросите, почему я так с легким укором. Ему мало, что я его люблю. Он еще и учитель? Мой ответ: "Да, он". Вот такая ирония судьбы! Так стремительно жить, проживая в одном дне три. Кто может?" - написала Марина в своем Instagram.

Она отметила, что ее супруг перфекционист в творчестве.

"Если берется, то всегда талантливо. Имеет часто легкий нрав и встроенную кнопку "пофиг". Если побурчит, то недолго, потому что скучно. Я во многих моментах его копирую, потому что у него умение быть счастливым очень естественное, данное от рождения.

Я уже достигла больших успехов на этом пути! Переопыление с людьми успешными, счастливыми, умеющими радоваться и созидать, - отличный опыт улучшиться!" - призналась она.

"Очень люблю вашу семью", "Вам фильм надо снять в тематике этой фотосессии", "Самая красивая пара в мире", "Прекрасные фото, приятно смотреть", "Боже, как это красиво, душевно и так сексуально", - отреагировали на пост Марины ее подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002491-samaya-krasivaya-para-v-mire-zhena-gazmanova-napisala-o-muzhe-i-pokazala-chuvstvennye-foto/