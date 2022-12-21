"Они встречаются?": Дава заинтриговал подписчиков фото с Агатой Муцениеце

Давид Манукян и Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/dava_m

Российский певец Давид Манукян, известный как Дава, разместил в соцсети фото с актрисой Агатой Муцениеце. Экс-бойфренд Бузовой и бывшая жена Павла Прилучного заинтриговали пользователей Сети, передает NUR.KZ.

"Завел еще одну кошку. Как назвать?" - спросил Дава подписчиков в Instagram, добавив к своему комментарию смайлик в виде сиреневого сердечка.

"Имя надо, конечно, придумать", - одна из первых написала под фото Агата.

Заинтригованные пользователи соцсети оставили многочисленные отзывы, некоторые заявили, что Дава и Агата очень хорошо смотрятся вместе.

"Агата Манукян", "Кто-то метит на звание самой красивой пары года", "Обалдеть, до чего же вы классные", "Они подходят друг другу", "Кажется, у этой прекрасной кошки уже есть прекрасное имя", "О, и дети сразу готовые, спасибо Паше. Мечты сбываются, да, Дава? Жизнь одна, хайпуй", "Что за огонь-парочка?!", "Как жарко, парочка из вас очуметь просто", "Типа они встречаются?", "Это новая пара или просто прикол?" - заявили фанаты.

Надо отметить, что несколькими днями ранее Дава разместил еще одно интригующее фото с Агатой.

"И путь все будет по барабану", - подписал он снимок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002373-oni-vstrechayutsya-dava-zaintrigoval-podpischikov-foto-s-agatoy-mutsenietse/