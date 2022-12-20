"Ценю его и свое время": невестка Валерии рассказала об отношениях с мужем и пластике

Лиана Шульгина. Фото: instagram.com/lianashulginaa

Невестка российской певицы Валерии призналась в том, что увеличивала губы, но вскоре решила отказаться от пухлых форм. Она также отметила, что не звонит мужу по пустякам, передает NUR.KZ.

Супруга Арсения Шульгина пообщалась со своими подписчиками в Instagram. Молодая мама ответила на вопросы о пластике.

"Я увеличивала губы и перед беременностью я полностью их убрала, ходила без геля. Это можно увидеть даже по фото в моем профиле", - написала она.

Сторис Лианы Шульгиной. Скриншот: instagram.com/lianashulginaa

Она показала фото, где запечатлелась с пухлыми губами. Лиана также рассказала, что старается не беспокоить мужа по пустякам, когда он занят работой.

"Только если что-то важное, срочное или милое. Я не дергаю и не отвлекаю по пустякам, ценю его и свое время, да и некогда. Я по своим чатам не успеваю отвечать", - заявила невестка певицы Валерии.

Сторис Лианы Шульгиной. Скриншот: instagram.com/lianashulginaa

Напомним, в январе прошлого года Валерия стала бабушкой. Ее сын Арсений и невестка Лиана впервые стали родителями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002280-tsenyu-ego-i-svoe-vremya-nevestka-valerii-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-muzhem-i-plastike/