"Я была самая красивая в классе": Айгуль Мукей поделилась воспоминаниями из детства

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Казахстанская телеведущая Айгуль Мукей вспомнила, как ее семья готовилась к ее новогоднему утреннику в детстве. Костюм для маленькой Айгуль сшили своими руками, передает NUR.KZ.

Айгуль Мукей вспомнила свой самый красивый костюм, сшитый для новогоднего утренника. Это был костюм Русалки.

"Всю осень и зиму мама и моя женге Лилия собирали упаковки от чая. Это такая фольга на основе бумаги. И из них сделали чешую.

Это было непросто, столько фольги собрать, а может они у кого-то ее просили, не помню, но знаю, что все мы радовались и гордились. И я была самая красивая в классе и, думаю, в школе", - рассказала она в Instagram.

Телеведущая отметила, что хотела бы, чтобы ее дочь Хабиба с такой же теплотой вспоминала о новогодних праздниках и детских утренниках.

"И чтобы игрушки запоминала и елку, и нашу к ним большую любовь. Еще бы найти время и сделать что-то своими руками", - добавила она.

Подписчики вспомнили свои детские праздничные наряды и отметили, что Айгуль помогла им окунуться в ностальгию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002270-ya-byla-samaya-krasivaya-v-klasse-aygul-mukey-podelilas-vospominaniyami-iz-detstva/