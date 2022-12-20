Арман Давлетяров рассказал о своей сестре и ее нелегкой судьбе, показав их совместное фото

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров рассказал о своих взаимоотношениях со старшей сестрой и показал их совместное архивное фото. Он назвал сестру учительницей для него во всем, передает NUR.KZ.

"Моя любимая старшая сестра, моя родная душа - Жумагыз, Женя, Евгения, все зовут ее по-разному. Для меня она Жумка, я с детства ее так зову. Она старше меня на 13 лет и всегда и во всем меня поддерживает.

Когда она была студенткой педагогического и приезжала домой на каникулы, это были мои самые счастливые дни. Мы всей детворой нашей улицы бежали к ней навстречу, как только она появлялась на горизонте. Кто-то крикнул: «Жумка идет», и все бросались к ней на руки. Она нас целовала, давала всем конфеты, печенья, жвачки, а мне привозила еще кучу подарков", - написал Давлетяров, опубликовав снимок в Instagram.

Отношения между братом и сестрой остались теплыми и после того, как та вышла замуж.

"Когда она вышла замуж, я все свои школьные, летние каникулы проводил у них дома. И мне это так нравилось, ее дом и семья всегда были для меня хорошим примером. А какие она печет пироги, варит «диетические» бешбармаки из курицы, закатывает банки на зиму и так далее. Пишу эти строки и слюнки потекли. И все это отправляет до сих пор, кстати, к нам в Москву.

Моя сестра действительно учительница для меня во всем. Мы часами могли говорить на разные темы, советоваться, делиться секретами. И я знал, что она никогда и ни в чем не подведет. Сегодня она счастливая мама и бабушка", - добавил медиаменеджер.

По словам Армана Илюбаевича, он всегда старался меньше привлекать к ней внимание, чтобы ее семья спокойно жила своей жизнью.

"Жизнь была у нее была непростая, когда ее сыновьям было где-то одному шесть, другому четыре, а ей не было еще и 30 лет, ее супруг Дулат попал в аварию и трагически погиб. Жумагыз сама вырастила своих детей и больше никогда не выходила замуж. Всю жизнь посвятила своим сыновьям.

Сейчас она живет в доме нашей мамы, а все последние годы жила между Москвой (где ее сыновья и внуки) и Оренбургом. Братьев и сестер мы не выбираем, они даются нам Всевышним, мы просто обязаны поддерживать с ними хорошие отношения, а лучше всего любить и беречь их, как это стараюсь делать я. Чего вам всем я искренне желаю", - резюмировал Давлетяров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002224-arman-davletyarov-rasskazal-o-svoey-sestre-i-ee-nelegkoy-sudbe-pokazav-ih-sovmestnoe-foto/