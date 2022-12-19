"Зачем я это вообще делаю?": Макпал Исабекова показала, как заставляет мужа ревновать

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова показала, как заставляет ревновать своего мужа. Для этого она использовала букет цветов, подаренный подругой, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Макпал показала переписку с мужем, в которой она отправляет ему фото букета и уточняет, он ли прислал ей цветы. После этого супруг певицы заподозрил, что у той появился тайный поклонник, что вызвало у него недовольство.

"Просто сидеть дом с ребенком - неа. Придумать на ровном месте себе развлечение - о, да! Не, ну я понимаю - Даша (Дарья Александрова - прим.ред.), она в люди выходит, как-то активно социальную жизнь живет. А я? Я ж дома сижу с ребенком, дальше двора не бываю. Ну кто мне может присылать букеты?

Потом нас отвлек футбол. В общем, муж приехал сейчас, и он до сих пор не в курсе, что букет от подруги. Посмотрим, что дальше. Может, увидит букет - вспомнит. Зачем я это вообще делаю", - посмеялась артистка.

Stories Макпал Исабековой. Скрины: instagram.com/makosyai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002103-zachem-ya-eto-voobsche-delayu-makpal-isabekova-pokazala-kak-zastavlyaet-muzha-revnovat/