"Женщины должны жить у мужчин": беременная Орлова объяснила, почему привела мужа жить к себе

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Певица Ольга Орлова объяснила, почему муж живет в ее квартире, хотя она считает, что мужчины должны приводить жен к себе домой, передает NUR.KZ.

Тем, почему Ольга привела жить супруга к себе, поинтересовались ее подписчики в Instagram.

"Когда мы решили жить вместе, он, безусловно, предложил переехать к нему. Но он жил в квартире в центре Москвы, а я плохо представляю себе, как жить в его квартире с моими пятью большими собаками. Поэтому я предложила жить у меня, это гораздо удобнее. Сейчас мы заканчиваем ремонт в большом доме, который уже будет нашим общим.

Сразу скажу, что я считаю, что в идеале женщины должны жить у мужчин, но если все расходы лежат на мужчине (за дом/квартиру/за быт), то нет проблем, если мужчина живет у женщины. В моем случае территориально муж живет у меня, но все расходы полностью на нем", - объяснила артистка.

Stories Ольги Орловой. Скрин: instagram.com/olgaorlova1311

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001999-zhenschiny-dolzhny-zhit-u-muzhchin-olga-orlova-obyasnila-pochemu-privela-muzha-zhit-k-sebe/