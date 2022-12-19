"Период как из фантастических фильмов": Конарова рассмешила соцсети видео с карантина

Алуа Конарова. Фотj: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова опубликовала видео, снятое в начале карантина, который застал ее в Алании. Кадры вызвали ностальгию у ее подписчиков и рассмешили их, передает NUR.KZ.

На опубликованном в Instagram видео продюсер устроила пробежку прямо в квартире, пожаловавшись на набранный вес.

"Это было начало карантина, в который я не верила, вылетая в марте к маме в Аланию из Алматы на неделю. Период как из фантастических фильмов. Столько было потеряно безвозвратно, переосмыслено (продолжается), найдено, приобретено, в целом, перевернуто с ног на голову. Пожалуй, мой карантин пока все еще не закончен. А что в вашей жизни поменял этот период?" - написала она.

"Так мило! И смешно сами на себя ворчите", "Да уж реально, как вспомню фантастику этих дней", "Да, что мы только ни придумывали, мы начали ломать брусчатку всей семьей, пекли сами хлеб, футбол гоняли", - прокомментировали подписчики Конаровой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001998-period-kak-iz-fantasticheskih-filmov-konarova-rassmeshila-sotsseti-video-s-karantina/