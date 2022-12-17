Димаш Кудайберген поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения

Бибигуль Тулегенова и Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поздравил с днем рождения легендарную Бибигуль Тулегенову. 16 декабря артистке исполнилось 93 года.

Видео поздравления появилось на странице Димаша в Instagram. Певец пришел в гости к Тулегеновой пришел с букетом цветов и подарком.

"Уважаемая Бибигуль Ахметовна! С Днем рождения вас! Будьте счастливы. Вы - основоположница казахского песенного искусства, мать всей страны! И нашей маме в этом году исполняется 93 года!" - написал певец под видео.

Он вспомнил, как в 2015 году перед выступлением на международном фестивале искусств "Славянский базар" получил благословение от народной артистки.

"Я помню вашу поддержку, когда я участвовал в конкурсах в Китае, Америке и других странах", - поблагодарил Димаш Тулегенову.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001881-dimash-kudaybergen-pozdravil-bibigul-tulegenovu-s-dnem-rozhdeniya/