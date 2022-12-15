"Я переезжаю не одна": Заворотнюк объяснила, почему переехала из страны

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала, что переезжает в Дубай. Перед этим состоялся ее переезд в Баку. Анна пояснила, какие причины вынуждают ее менять место жительства, передает NUR.KZ.

В последнее время Анна временно проживала в Баку, но теперь стало известно, что она вновь переезжает. Сейчас блогерша находится в Стамбуле, но и это не окончательное ее место проживания.

Подписчики Заворотнюк в Instagram поинтересовались причиной очередного переезда и тем, не грустно ли ей было уехать от родителей и друзей.

"Это связано с работой мужа. Я переезжаю не одна, я с любимым, он часть моей семьи. И огромная часть друзей тоже переехала, так что скучать нам не приходится. Плюс я человек мира, мне комфортно в переездах", - пояснила Анна.

Stories Анны Заворотнюк. Скрины: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001736-ya-pereezzhayu-ne-odna-zavorotnyuk-obyasnila-pochemu-pereehala-iz-strany/