"Папины гены победили": фанаты оценили внешность годовалого сына Нюши (видео)

Сын и муж Нюши. Кадр видео: instagram.com/nyusha_nyusha

Сыну Нюши, которого та родила от Игоря Сивова, исполнился год. В честь этого артистка показала видео с его участием, после чего поклонники заявили, что Сивов "будто сам его родил" - настолько велико сходство отца с сыном, передает NUR.KZ.

Роды музыкальной исполнительницы прошли год назад в жарком Дубае. Все это время певица наслаждается статусом матери двоих детей и возвращаться на сцену не спешит - недавно фанаты даже упрекнули ее за это.

Однако Нюша не обращает внимания на их возмущения. В честь годовщины сына она опубликовала видео, в котором собрала трогательные моменты из жизни своей семьи.

После публикации кадров поклонники принялись оценивать внешность малыша и то, насколько сильно он похож на отца.

"Папины гены победили", "Ну надо же, как будто ваш муж его сам родил, не в обиду, ну копия своего папы", "Поздравляем, папин сын", "Гены, конечно, у папы очень сильные", "Скопировали, вставили папу", - прокомментировали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001691-papiny-geny-pobedili-fanaty-otsenili-vneshnost-godovalogo-syna-nyushi-video/