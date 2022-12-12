"Какое-то неуважение": растворившуюся в семье Нюшу упрекнули из-за отсутствия новых песен

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Российская певица Нюша опубликовала фото в красном вечернем платье и затронула тему Нового года. Однако вместо того, чтобы поддержать тему, подписчики в комментариях накинулись на нее с упреками из-за отсутствия новых песен, передает NUR.KZ.

"До Нового года остается 22 дня. До конца 2022 года — не та ли самая волшебная цифра? Есть у вас что-то, что больше всего хотелось бы сделать в оставшиеся три недели года? Давайте делиться в комментариях", - предложила артистка в своем Instagram.

"Хотелось бы услышать наконец-то музыкальный материал от тебя, а не очередной курс. Уже какое-то неуважение к людям, которые подписались на тебя в первую очередь из-за твоего творчества", "Хотелось бы услышать новую песню от тебя", - отреагировали на ее пост поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2001133-kakoe-to-neuvazhenie-rastvorivshuyusya-v-seme-nyushu-upreknuli-iz-za-otsutstviya-novyh-pesen/