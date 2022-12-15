"У меня для вас хорошая новость": Сиви Махмуди заинтриговала фанатов

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Отечественная певица Сиви Махмуди заявила, что скоро порадует своих фанатов. Однако не сказала, что именно имела в виду. Фанаты озвучили свои версии, передает NUR.KZ.

"Всем привет! У меня есть для вас хорошая новость… Как думаете, какая? Ваш вариант?" - спросила Сиви своих фанатов, развместив в Instagram фото у елки с подарками.

Певица запечатлелась на снимке в коротком изумрудном платье и высоких черных ботфортах. Распущенные волосы и длинные сияющие серьги добавили образу романтики.

Фолловеры предположили, что Сиви готовит им новую песню, попутно оценив ее фигуру и наряд. Но некоторые озвучили неожиданное предположение.

"Ну что за фигура! Не могу наглядеться, что за красота", "Все ей идет, что бы ни надела", "Все шик", "Отличная фотосессия", "Прекрасно", "Новая песня?", ""Свой бутик одежды собираетесь открыть?", "Малыш будет?", "Может, еще один ребенок будет скоро?" - гласят комментарии подписчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001688-u-menya-dlya-vas-horoshaya-novost-sivi-mahmudi-zaintrigovala-fanatov/