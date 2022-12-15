"Самое главное - дарить любовь": Решетова о том, как женщине сохранить молодость и здоровье

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова отметила, что на внешность зрелой женщины влияет ее образ жизни и мыслей. Она заявила, что необходжимо иметь в окружении "правильных людей", передает NUR.KZ.

Новый пост-размышление мать ребенка Тимати написала в Instagram.

"Женщина, которую любят и которая любит себя, с годами не будет терять своего шарма даже в уже далеко не юные годы. Она будет лишь наоборот приобретать его.

Почему одни женщины "увядают", становясь старше, а другие же лишь хорошеют и становятся более привлекательными? В годы юности любая может выглядеть хорошо.

Так задумано природой. Все, что происходит с внешностью женщины потом - это результат ее образа жизни и образа мыслей", - высказалась Решетова (здесь и далее орфография и пунтктуация автора сохранены - прим. ред.)

Модель отметила, что женщине важно иметь в окружении таких людей, которые благотворно влияют на ее ментальное здоровье и мысли.

"Важно также правильно расставлять приоритеты среди объектов внимания и заботы. Важно понимать, что и для кого ты делаешь, контролировать, что ты чувствуешь и стараться держать уровень негатива и стресса на минимуме.

Ну и самое главное - дарить любовь. Не ту, что вспыхивает мгновенно и страстно, а ту, что настоящая и глубокая. Это то, что будет питать женщину и те, кто с ней рядом", - заявила Анастасия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001678-samoe-glavnoe-darit-lyubov-reshetova-o-tom-kak-zhenschine-sohranit-molodost-i-zdorove/